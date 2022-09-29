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Чим небезпечні радянські крилаті ракети Х-22: пояснення військових

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 14:01
Чим небезпечні радянські крилаті ракети Х-22: пояснення військових Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радянські надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22 дуже небезпечні, оскільки їх важко збити. Вони мають близько 900 кілограмів бойової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що в ніч на 29 вересня російські війська випустили по Дніпру щонайменше чотири ракети Х-22. Вони є небезпечними та дуже руйнівними.

"Бойова частина 900 кілограмів, на жаль, дуже руйнівна і дуже неточна ракета. Як і цього разу уражено і ринок, і вокзал, приватний сектор. Постраждали мирні люди", - сказав він.

За його словами, ракети типу Х-22 надзвичайно швидкісна, тому силам протиповітряної оборони важко її перехопити. Для боротьби військовим потрібні сучасні засоби, які, ймовірно, Україна зможе отримати від партнерів.

"Це зенітно-ракетні комплекси, про які сьогодні усі вже говорять, які, ймовірно, будуть надходити до України з Німеччини та Норвегії: IRIS-T та NASAMS", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Окупанти вдарили по жилому кварталу.

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