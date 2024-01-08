Будет два пика похолодания. Синоптик предупредила о сильных морозах в ближайшие дни
В Украине, во вторник, 9 января, погода будет такой же морозной, как и в предыдущие дни. Однако к морозам присоединится и влияние антициклона Hannelore.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в ближайшую ночь в Украине температура воздуха составит -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов. А вот днем вторника ожидается -7-12 градусов.
Однако небольшое потепление ждут южные регионы. Там ночью ожидается -6-11 градусов, днем -2-6 градусов, в Крыму ночью -1-4 градуса, днем около нуля.
Следующие несколько дней после морозов может быть теплее. Однако уже 13 января на Украине будет еще один пик зимних морозов.
"Уже 12-13 января – снова похолодание, без нервов! Нормальная зимняя атмосферная практика. А 14-15 января температура воздуха повысится", - пишет Диденко.
Сиоптик советует в период сильных морозов минимизировать использование электротехники для того, чтобы снизить даже на энергетическую сеть.
"Но пока сильнее мороз, а особенно 9 и 13 января - все же давайте ограничим себя в чрезмерном потреблении, побудем ответственными гражданами", - отметила она.
Фото: карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
Погода в Украине
В Украине 7-9 января ожидались сложные погодные условия: сильный снег и мороз до 25 градусов. В дальнейшем температура повысится, но остается минусовой. В частности, к концу следующей недели временами снег, морозы ослабеют.
В январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0...-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0...+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.
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