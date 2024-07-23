Чем удивит Олимпиада-2024: интересные факты о летних Играх в Париже

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100 лет спустя. Париж снова принимает Олимпиаду

Париж стал городом-хозяином летней Олимпиады в третий раз за современную историю спортивных состязаний. До этого только Лондон трижды выбирали для проведения Игр (1908, 1948, 2012).

С последних международных соревнований в столице Франции прошло ровно 100 лет. Атлеты из разных уголков мира сражались за олимпийские награды в Париже в 1924 и 1920 годах.

К тому же, в других французских городах еще трижды проходили зимние Игры.

Фото: Париж в третий раз принимает летнюю Олимпиаду (x.com/Paris2024)

Следует отметить, что большинство событий летней Олимпиады-2024 будут сосредоточены в Париже или в его округе, но несколько видов спорта будут проводиться вне столицы.

Уникальная церемония открытия

Церемония открытия с парадом наций - одно из самых ярких событий Олимпиады. В Париже организаторы готовят грандиозное действо. Впервые спортсмены из стран-участниц пройдут не по стадиону, а проплывут на лодках по реке Сене.

Маршрут составит 6 км через центр города. Для перевозки около 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран задействуют 80 лодок.

Официальные протокольные мероприятия пройдут в садах Трокадеро неподалеку от Эйфелевой башни после завершения парада на воде. ХХХІІІ Олимпийские игры торжественно откроет президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемонию смогут увидеть вживую до 320 тысяч человек с трибун, которые установят на берегах. Бесплатный вход будет по специальным приглашениям.

Мероприятие также будет транслироваться на больших экранах в различных локациях по городу. Конечно же, церемония открытия Олимпиады будет доступна онлайн. В Украине ее покажут в эфире "Суспіильного" 26 июля с 20:00 по киевскому времени.

Дебют на Олимпиаде и молодежные соревнования

Впервые на Олимпийских играх пройдут соревнования по танцевальной дисциплине – брейкингу.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял такое решение после потрясающего дебюта этого вида спорта на Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе в 2018 году. Спортсмены будут соревноваться в брейк-дансе за высокий балл от судей в соло-выступлениях – выполнение сложных комбинаций движений, импровизация в ритме музыкальных треков.

Кроме того, к основным олимпийским дисциплинам организаторы добавили еще несколько с целью привлечь к соревнованиям больше молодежи.

Это серфинг, скейтбординг и скалолазание, которые вошли в официальную программу на прошлых Играх в Токио-2020. В МОК приводят данные, что, например, в скалолазании 39% спортсменов моложе 18 лет.

Фото: Игры в Париже станут более молодежными и гендерно сбалансированными (x.com/Paris2024)

Таким образом, всего на Олимпиаде-2024 будут представлены 32 вида спорта, в них разыграют 329 комплектов медалей.

Гендерная сбалансированность

Женщины принимают участие в соревнованиях начиная с летней Олимпиады-1900, которую также принимал Париж. Тогда их было всего 13, но в этом году количество мужчин и женщин в соревнованиях должно сравняться.

Организаторы отмечают, что Олимпийские игры-2024 впервые в истории полностью гендерно сбалансированы (по 50% женщин и мужчин).

К этому показателю МОК приближался постепенно, ведь в Токио доля атлетов среди женщин была на уровне 48,8%, на Играх в Рио – 45,6%.

В соответствии с новыми правилами, несколько изменится программа традиционных видов соревнований в Париже:

Ходьба, марафон, смешанная эстафета ( легкая атлетика ) – заменяет спортивную ходьбу на 50 км среди мужчин;

) – заменяет спортивную ходьбу на 50 км среди мужчин; Одна дополнительная женская весовая категория (бокс) – вместо одной мужской весовой категории;

Мужские и женские соревнования по кайтбордингу ( парусный спорт ) – мужская и женская двухместная шлюпка становится смешанной, а соревнования среди мужчин в тяжелой шлюпке отменяются;

) – мужская и женская двухместная шлюпка становится смешанной, а соревнования среди мужчин в тяжелой шлюпке отменяются; Стендовая стрельба – смешанные соревнования в трапе отменяются, вместо них состоятся соревнования в ските.

Известные локации Олимпиады-2024

Париж известен своими туристическими и историческими памятками. На время проведения Игр многие из них превратятся в спортивные объекты или центры для болельщиков.

В садах Трокадеро у подножия Эйфелевой башни будет работать Парк чемпионов. Здесь организуют прямые трансляции соревнований и развлекательные мероприятия для болельщиков, а также будут приветствовать победителей каждого олимпийского дня.

Пляжный волейбол будет проходить на Марсовом поле недалеко от Эйфелевой башни. В садах возле Версальского дворца – соревнования по конному спорту и современному пятиборью. Гран-Пале примет соревнования по фехтованию и тхэквондо.

Фото: в Версале состоятся соревнования по конному спорту и пятиборью (x.com/Paris2024)

Стрельба из лука и финиш марафона по легкой атлетике состоятся на Эспланаде Инвалидов, где расположены музеи и памятники, связанные с французской военной историей, госпиталь, дом ветеранов, а также могила Наполеона Бонапарта.

Площадь Согласия превратится в центр городских видов спорта (брейкинг, баскетбол 3x3, скейтбординг и фристайл BMX).

Вне Парижа спортивные площадки также расположены в городе Лилль (для турниров по баскетболу и гандболу). В Марселе пройдут соревнования по парусному спорту и футболу.

Самая отдаленная локация от центра Олимпиады (15,6 тыс. км от Парижа) – тихоокеанский остров Таити, входящий в состав Французской Полинезии. На пляж Теахупоо съедутся серфингисты, чтобы покорить знаменитые волны, которые могут достигать 7 метров.

При подготовке материала использовались: публикации официального сайта Олимпийских игр в Париже и МОК, СNN, France24, информация Wikipedia.