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Чем больше РФ потеряет в битве за Донбасс, тем меньше будет ее потенциал, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Чем больше Россия потеряет в битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"На этот российский террор нужны асимметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Нужно обеспечить поражение наземных сил террористов", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что чтобы не планировали российские оккупанты, "наша подготовка должна быть крепче".

"Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки. Сегодня было именно такое заседание", - добавил президент.

На заседании обсуждали ситуацию в Донецкой области - Бахмут, Угледар и битва за Донбасс.

"Я благодарю всех наших подразделений, которые проявляют нужную Украине устойчивость, истощают оккупанта, уничтожают его. Чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, на Ставке подробно обсудили и то, к чему следует готовиться в ближайшие месяцы.

"Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и общего укрепления наших сил обороны", - отметил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия теряет возле Бахмута Донецкой области батальон (600-700 человек) солдат только убитыми ежедневно. Эти потери сравнимы с потерями Кремля за две войны в Чечне.

Также ранее мы писали, что в Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.

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