У Бразилії зафіксована перша смерть від коронавірусу

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62-річний чоловік мав низку хронічних захворювань і патологій

У бразильському штаті Сан-Паулу зареєстрований перший випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що померлий 62-річний чоловік заразився коронавірусом, імовірно, на території Бразилії. Він мав низку хронічних захворювань і патологій.

Станом на ранок 16 березня, в штаті Сан-Паулу зареєстровано 152 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Ще 1777 осіб знаходяться на карантині.

Всього у Бразилії відомо про 234 випадки зараження COVID-19.

Нагадаємо, коронавірус виявили у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена. Повідомлялося, що і сам президент Жаір Болсонару міг заразитися інфекцією. Однак, глава країни поспішив спростувати цю інформацію.

За даними університету Джона Хопкінса, коронавірусом у світі інфікувалися 185 тис. осіб. Відомо про понад 7,3 тис. смертельних випадків. Одужали трохи більше 80 тис. громадян.

Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - у матеріалі РБК-Україна.