У Чилі літак впав на будинок, є загиблі

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Шість осіб загинули внаслідок інциденту

Щонайменше шестеро людей, у тому числі пілот, загинули в результаті краху невеликого літака в Чилі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

Як повідомляється, літак, що належав компанії "Архипелагос", виконував рейс в чилійському регіоні Лос-Лагос. Він впав між двома будинками у місті Пуерто-Монт, одна із споруд повністю згоріла. На місці події працюють рятувальні служби.

Інформація про число людей, які перебували на борту, а також про причини падіння літака, поки не надходила.

Нагадаємо, раніше влада Іспанії заявила, що дві людини загинули в результаті аварії легкомоторного літака на відстані більше 100 кілометрів на північ від Мадрида.

РБК-Україна писало, що в алжирській провінції Тіарет розбився бомбардувальник Су-24, в результаті чого загинули два пілоти. Аварія сталася під час навчань 20 лютого о 22:00 за місцевим часом. Літак впав в безлюдному сільськогосподарському районі.

Раніше повідомлялося, що в Японії в середу вранці, 20 лютого, під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту бойового літака знаходилося дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.