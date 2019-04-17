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В Чили самолет упал на дом, есть погибшие

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 07:18
В Чили самолет упал на дом, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Шесть человек погибли вследствие инцидента

По меньшей мере шесть человек, в том числе пилот, погибли в результате крушения небольшого самолета в Чили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Nacional.

Как сообщается, самолет, принадлежавший компании "Архипелагос", выполнял рейс в чилийском регионе Лос-Лагос. Он упал между двумя домами в городе Пуэрто-Монт, одно из сооружений полностью сгорело. На месте происшествия работают спасательные службы.

Информация о числе находившихся на борту, а также о причинах падения самолета пока не поступала.

Напомним, ранее власти Испании заявили, что два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета на расстоянии более 100 километров на север от Мадрида.

РБК-Украина писало, что в алжирской провинции Тиарет потерпел крушение бомбардировщик Су-24, в результате чего погибли два пилота. Авария произошла во время учений 20 февраля в 22:00 по местному времени. Самолет упал в безлюдном сельскохозяйственном районе.

Ранее сообщалось, что в Японии в среду утром, 20 февраля, во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. На борту боевого самолета находилось два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке.

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