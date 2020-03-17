Чилі та Перу закривають кордони для іноземців через коронавірус

Чилі та Перу закривають кордони для іноземців, з метою обмежити поширення коронавірусу на континенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buenos Aires Times.

Як зазначається, Чилі та Перу оголосили про повне закриття своїх кордонів, тоді як найбільша авіакомпанія Латинської Америки скорочує діяльність на 70 відсотків, оскільки регіон намагається боротися з пандемією коронавірусу.

Станом на сьогодні у країнах Латинської Америки зареєстрували понад 800 випадків коронавірусу та сім смертей унаслідок захворювання.

"Ми вирішили закрити наземні, морські та повітряні кордони для транзиту іноземців", - заявив президент Чилі Себастьян Пінера.

У Чилі у понеділок, 16 березня, зросла вдвічі кількість підтверджених випадків коронавірусу до 155 осіб.

Президент Перу Мартін Віскарра оголосив двотижневий карантин.

Нагадаємо, коронавірус виявили у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена. Повідомлялося, що і сам президент Жаір Болсонару міг заразитися інфекцією. Однак, глава країни поспішив спростувати цю інформацію.

За даними університету Джона Хопкінса, коронавірусом у світі інфікувалися 185 тис. осіб. Відомо про понад 7,3 тис. смертельних випадків. Одужали трохи більше 80 тис. громадян.