Чили и Перу закрывают границы для иностранцев из-за коронавируса

Чили и Перу закрывают границы для иностранцев, с целью ограничить распространения коронавируса на континенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buenos Aires Times.

Как отмечается, Чили и Перу объявили о полном закрытии своих границ, тогда как крупнейшая авиакомпания Латинской Америки сокращает деятельность на 70 процентов, поскольку регион пытается бороться с пандемией коронавируса.

По состоянию на сегодня в странах Латинской Америки зарегистрировали более 800 случаев коронавируса и семь смертей по причине заболевания.

"Мы решили закрыть наземные, морские и воздушные границы для транзита иностранцев", - заявил президент Чили Себастьян Пинера.

В Чили в понедельник, 16 марта, возросло вдвое количество подтвержденных случаев коронавирус до 155 человек.

Президент Перу Мартин Віскарра объявил двухнедельный карантин.

Напомним, коронавирус обнаружили у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Сообщалось, что и сам президент Жаир Болсонару мог заразиться инфекцией. Однако, глава страны поспешил опровергнуть эту информацию.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировались 185 тыс. лиц. Известно о более 7,3 тыс. смертельных случаев. Поправились чуть больше 80 тыс. граждан.