У Чилі з медцентру вкрали вакцину від коронавірусу

Напередодні ввечері з медичного центру в місті Куріко (Чилі) викрали 40 вакцин проти коронавірусу. За даним фактом прокуратура країни вже почала вести розслідування.
Про це повідомляє BioBIoChile.
Як повідомляється, мова йде про 40 вакцинах китайського виробництва Sinovac. В даний час в Чилі йде масова вакцинація від COVID-19 і препарат призначався для осіб похилого віку та медиків.
Зазначається, що одночасно з розслідуванням прокуратури розпочато адміністративне і внутрішнє розслідування на рівні місцевої влади.
Нагадаємо, раніше в Польщі стався перший випадок крадіжки вакцини від COVID з медичного закладу. В ніч на 27 січня вкрали маленьку партію для вакцинації 18 осіб.
Також РБК-Україна писало, що у Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за позачергову вакцинацію проти коронавірусу. Така законодавча ініціатива пов'язана з низкою скандалів у країні про порушення черги на щеплення - від родичів персоналу установ до мерів міст.
Крім того, влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість мешканців будинків престарілих від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.