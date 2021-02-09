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У Чилі з медцентру вкрали вакцину від коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Напередодні ввечері з медичного центру в місті Куріко (Чилі) викрали 40 вакцин проти коронавірусу. За даним фактом прокуратура країни вже почала вести розслідування.

Про це повідомляє BioBIoChile.

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Як повідомляється, мова йде про 40 вакцинах китайського виробництва Sinovac. В даний час в Чилі йде масова вакцинація від COVID-19 і препарат призначався для осіб похилого віку та медиків.

Зазначається, що одночасно з розслідуванням прокуратури розпочато адміністративне і внутрішнє розслідування на рівні місцевої влади.

Нагадаємо, раніше в Польщі стався перший випадок крадіжки вакцини від COVID з медичного закладу. В ніч на 27 січня вкрали маленьку партію для вакцинації 18 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за позачергову вакцинацію проти коронавірусу. Така законодавча ініціатива пов'язана з низкою скандалів у країні про порушення черги на щеплення - від родичів персоналу установ до мерів міст.

Крім того, влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість мешканців будинків престарілих від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.

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