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В Чили из медцентра украли 40 вакцин от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Накануне вечером из медицинского центра в городе Курико (Чили) похитили 40 вакцин против коронавируса. По данному факту прокуратура страны уже начала вести расследование.

Об этом сообщает BioBIoChile.

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Как сообщается, речь идет о 40 вакцинах китайского производства Sinovac. В настоящее время в Чили идет массовая вакцинация от COVID-19 и препарат предназначался для лиц пожилого возраста и медиков.

Отмечается, что одновременно с расследованием прокуратуры начато административное и внутреннее расследование на уровне местных властей.

Напомним, ранее в Польше произошел первый случай кражи вакцины от COVID из медицинского учреждения. В ночь на 27 января украли маленькую партию для вакцинации 18 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Португалии могут ввести уголовную ответственность за внеочередную вакцинацию против коронавируса. Такая законодательная инициатива связана с рядом скандалов в стране о нарушении очереди на прививку - от родственников персонала учреждений до мэров городов.

Кроме того, власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.

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