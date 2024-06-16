RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны

Фото: табличка "Опасно, мины" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Чили постоянно и постепенно осуждает агрессию России против Украины и планирует присоединиться к гуманитарному разминированию после войны.

Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич на Саммите мира в Швейцарии, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Чилийский лидер отметил, что его страна привержена принципу уважения суверенитета и территориальной целостности и призывает к уважению к этим принципам, правам человека в международном праве, которые должны стать основой для устойчивого мира.

"Мы решительно выступаем против использования силы и угрозы такого использования и верим, что дипломатия и международное право являются единственными легитимными инструментами для решения споров", - сказал Борич.

Также он назвал сверхважной защиту украинских АЭС, являющихся «залогом будущего международного благополучия», и отметил, что также следует исключить возможность применения ядерного оружия.

"Мы должны быть в состоянии... усадить Россию за стол переговоров", - заявил Борич.

Кроме того, президент Чили сообщил, что страна внесет вклад в гуманитарное разминирование Украины после завершения войны.

Напомним, советник президента США Джейк Салливан предположил, что президент России Владимир Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, заморозка российско-украинского конфликта сегодня приведет только к дальнейшей агрессивной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЧили