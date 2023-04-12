"Лейкерс" и "Атланта" пробились в плей-офф сезона НБА через плей-ин

Список команд-участниц плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации пополнили "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Атлант Хокс". Поверженные ими "Миннесота Тимбервулвз" и "Майами Хит" получат еще один шанс квалифицироваться в матчи на вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-ин, Западная конференция

"Лейкерс" – "Миннесота" – 108:102 ОТ (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)

НБА, плей-ин, Восточная конференция

"Майами" – "Атланта" – 105:116 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)

Во Флориде местные "Хит" позволили джорджийцам создать 15-очковый гандикап перед большим перерывом. Во второй половине встречи "Майами" пришлось бросить все силы на то, чтобы отыграть утраченное. Впрочем, минимальных побед в каждой из четвертей не хватило для камбэка.

Не помогла и результативность защитников Лаури (33 очка) и Хирро (26). Наилучшим же в составе "Атланты" стал Трей Янг. Плеймейкер набрал 25 пунктов, совершил 8 подборов и отдал 7 передач. На паркете он провел 36,5 минуты.

Настоящая драма развернулась в Калифорнии. "Тимбервулз" по примеру "Хокс" попытались обеспечить победу удачной игрой в первой половине. Эту часть плана удалось выполнить – гости привезли "Лейкерс" 11 очков преимущества.

Но Джеймс и компания успели отыграть дефицит на исходе финальной четверти и перевели игру в овертайм (98:98). В дополнительной 5-минутке нервов "Лос-Анджелес" сразу захватил инициативу и фактически не дал "Миннесоте" ни шанса. Леброн (30 пунктов, 10 подборов) и Дэвис (24+15) с дабл-даблами вытащили "Лейкерс" в плей-офф.

В первом раунде "Лос-Анджелес" будет противостоять "Мемфис Гриззлис". Тем временем "Атланта" встретится с "Бостоном". Неудачники ночи получат еще одну возможность завоевать путевки в плей-офф. "Майами" сразится с победителем пары "Торонто" – "Чикаго", а "Миннесота" будет ждать сильнейшего в паре "Нью-Орлеан" – "Оклахома".