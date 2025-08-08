Сумеет ли "Кудривка" повторить сенсацию? Полное расписание 2-го тура УПЛ и где смотреть матчи

В пятницу, 8 августа стартует 2-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится четыре дня.
Расписание матчей и трансляций подскажет РБК-Украина.
В первый игровой день состоятся два матча. В 15:30 дебютант элиты - "Полтава" примет ровенский "Верес". Поединок пройдет на арене "Зирка" в Кропивницком. А в 18:00 на поле стадиона "Украина" во Львове выйдет киевское "Динамо". После поражения в Лиге чемпионов от кипрского "Пафоса" киевлян ждет непростой матч с "Рухом".
На субботу, 9 августа запланировано также два матча. Программу дня в 13:00 в Кривом Роге откроют местный "Кривбасс" и харьковский "Металлист 1925". А в 15:30 в Черкассах ЛНЗ сыграет с "Эпицентром" из Каменца-Подольского.
Самый насыщенный день - воскресенье, 10 августа. Состоятся сразу три поединка. В 13:00 в Киеве сыграют "Оболонь" и "Александрия". В 15:30 житомирское "Полесье" примет ковалевский "Колос". А в 18:00 львовские "Карпаты" - донецкий "Шахтер". Этот матч, который пройдет на стадионе "Украина", имеет статус центрального в туре.
И в понедельник, 11-го августа, финальную точку поставят луганская "Заря" и сенсационный лидер УПЛ - "Кудривка". Матч начнется в 18:00 на столичной арене имени Валерия Лобановского.
Перечень матчей 2-го тура УПЛ
Пятница, 8 августа
Суббота, 9 августа
Воскресенье, 10 августа
Понедельник, 11 августа
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
