Разрушит ли Украина Крымский мост в этом году? Ответ Зеленского

На вопрос журналиста относительно того, какие планы Украина имеет по контрнаступлению и какие результаты ожидаются, президент ответил, что контрнаступательные операции должны дать результат.

В частности, у Зеленского спросили удастся ли в этом году разрушить Керченский мост.

"Мы очень хотим. И этот вопрос не в том, что именно мост, Керченский мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", - сказал он. Зеленский.

Он также отметил, что у России есть и другие способы доставки вооружения на фронт в Украину. В частности, аэродромы, из которых вылетают самолеты и бомбят Украину.

"Извините, это законные цели. И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины", – рассказал президент.

Атаки на НПЗ в России

Напомним, в последние недели украинские Силы обороны успешно атакуют нефтеперерабатывающие заводы России. Очевидно, последствия таких обстрелов оказались достаточно критическими для того, чтобы Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему.

И хотя США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, в Украине НПЗ в РФ считают законными целями для ударов.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам издания The Insider, в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Добавим, что 2 апреля в Татарстане из-за ударов беспилотников был поврежден третий по величине российский НПЗ и завод по производству "Шахедов". Источники РБК-Украина рассказали, что операцию организовало ГУР совместно с СБУ.

Как сообщалось накануне, партизаны зафиксировали перебрасывание российского "Панциря-С" в Тулу после недавних атак украинских БПЛА по городу.

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