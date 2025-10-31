Вырастут ли тарифы на свет в 2026 году? Что говорят в НБУ

В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги постепенно будут приближаться к рыночно обоснованным уровням.

Также, по словам специалистов, в 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что усиление обстрелов энергетических объектов и добывающих мощностей РФ в конце третьего квартала значительно повысило риски возникновения дефицита электроэнергии. Поэтому Украине пришлось увеличить импорт электроэнергии и газа, чтобы успешно пройти отопительный сезон.

Сейчас в НБУ ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и в начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

"В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", - говорится в отчете НБУ.