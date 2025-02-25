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Выросла ли преступность в Украине с начала полномасштабной войны: ответ Нацполиции

Киев, Вторник 25 февраля 2025 16:03
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Выросла ли преступность в Украине с начала полномасштабной войны: ответ Нацполиции Фото: Максим Цуцкиридзе, первый заместитель главы Национальной полиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Преступность в Украине находится на довоенном уровне. В частности, на ситуацию влияет комендантский час.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Цуцкиридзе отметил, что в первые полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину "некому было совершать преступления". Практически все мужчины пошли оборонять страну от оккупантов. В тот период времени преступность существенно снизилась. Также на ситуацию повлияла ограниченная продажа алкоголя, увеличенное количество нарядов полиции и блокпосты.

"А вот если говорить о последующих годах - 2023, 2024 - здесь, как уже говорил министр внутренних дел (Игорь Клименко - ред.), нам удалось удержать уровень преступности на довоенном уровне. Некоторые показатели улучшились, некоторых просели", - уточнил первый замглавы Нацполиции.

По его словам, уровень краж и разбоев снизился на 40-50%. Одной из причин является комендантский час.

Также Цуцкиридзе предположил, что в этом году рекордно уменьшится количество схем нелегального пересечения границы. Снижение уровня таких преступлений наблюдается уже сейчас.

Он напомнил, что правоохранители провели массовые обыски по всей стране у тех, кто организовывает нелегальный выезд за границу для военнообязанных мужчин. Обыски коснулись и тех, кто делал поддельные документы для выезда мужчин за границу.

Напомним, в начале января украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу. Для этого они переоделись в железнодорожников.

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