Знал ли Медведчук о вторжении России: что говорят в экс-ОПЗЖ

"Я слышал, что кое-кого он якобы предупредил о том, что им стоит уехать, не объяснив причины. Но он мне этого не говорил", - говорит народный депутат от "Платформы за жизнь и мир" Нестор Шуфрич, ранее входивший во фракцию ОПЗЖ.

При этом некоторые коллеги из фракции Медведчука, напротив, убеждали, что никакого вторжения не будет. Но внезапный отъезд его супруги Оксаны Марченко в Беларусь 18 февраля заставил усомниться.

"У многих из нас здесь тоже оставались семьи, дети. Мог ли он хотя бы сказать "вывезите семьи"? Да, мог, но не сказал", - возмущается один из бывших членов фракции.

Другой собеседник в лагере ОПЗЖ утверждает, что Медведчук передавал Кремлю "нарисованную" социологию о том, как сильно в Украине любят Россию. И вместе с другими "ястребами" - Медведевым и Володиным, которые стремились к эскалации - он якобы мог подстрекать Путина к войне.

"Максимум, что мог сделать Медведчук - это разве что навести на кого порчу", - возражает другой нардеп из экс-ОПЗЖ.

По его словам, чтобы убедить кого-то в пророссийских настроениях по всей Украине - это "вряд ли".

"Ведь там также есть свои разведки, которые давали Путину какие-то справки. На основании их данных и принималось решение. Понятно, что эти сведения были результатом ложных и коррупционных действий российских спецслужб", - подытожил один и бывших депутатов ОПЗЖ.

Напомним, что экс-нардеп от бывшей ОПЗЖ Виктор Медведчук после начала полномасштабного вторжения России пытался покинуть Украину, но был задержан СБУ. Однако впоследствии его обменяли на 200 украинских пленных.

Добавим, в январе этого года президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, а Рада своим решением лишила кума Путина депутатского мандата.

Отметим, как сообщали в СМИ перед вторжением российское ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева. Среди так называемых "кандидатов", которые должны были его возглавить, был Медведчук.

Кроме того, в СНБО сообщили, что подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Медведчук предложил российскому диктатору "план Б" по захвату Украины.

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