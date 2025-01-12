Удалось ли оккупантам взять Покровск в полуокружение: ответ ВСУ

Сейчас о полуокружении Покровска Донецкой области речь даже не идет. Хотя россияне надеются на это.

"Сейчас мы не можем говорить о полуокружении, сейчас мы не можем говорить даже о каком-то более-менее заметном охвате", - сказал он, добавив, что россияне надеются на то, что это произойдет и украинские силы отойдут.

При этом военный не исключил городские бои в Покровске в будущем, хотя в самом Покровске "ситуация как раз хорошая".

"Так как и в самом Мирнограде и рядом с ним. Потому что россияне на самом деле пытаются их обойти", - продолжил спикер.

По его словам, оккупанты не лезут напролом, они пытаются идти по малым населенным пунктам с юга от этих городов, пытаясь зацепиться в малых селах, поселках-сателлитах.

"И уже оттуда обойти эти города, как-то обидеть логистические цепочки, чтобы потом не пришлось ломиться на хорошо подготовленную оборону, которая уже есть в том районе, в лоб", - пояснил тактику РФ Трегубов.

По его словам, это логичная тактика, но то, что они ее применяют свидетельствует о том, что у них сейчас нет сильного преимущества в живой силе и технике, которое у них было раньше, когда они просто лезли напролом.