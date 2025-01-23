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Смогут ли ВСУ удержать Покровск и отбросить врага: мнение эксперта

Четверг 23 января 2025 17:41
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Смогут ли ВСУ удержать Покровск и отбросить врага: мнение эксперта Фото: эксперт оценил, смогут ли ВСУ удержать Покровск и отбросить врага (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Алексей Гетьман

Украинские войска смогут удержать Покровск Донецкой области и отбросить врага. Однако для этого нужны резервы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Гетман считает, что у ВСУ есть шанс удержать Покровск и отбросить врага, но на это надо бросить резервы.

"Без дополнительных сил мы это не способны сделать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, будут ли ВСУ это делать, эксперт напомнил недавнее заявление главнокомандующего Александра Сирского Сирский. Он утверждал, что в обороне нельзя выиграть войну, и что россиян ждут сюрпризы, которые готовят украинские войска.

"Иногда, как это ни печально выглядит и жестоко, надо вести бои, истощая врага максимально, а уже в конце вводить резервы. Обычно резервы вводятся не в начале боевых действий. Если враг проводит наступление, то резерв вводится в последний момент, когда враг измотан и считает, что достиг определенной цели. Тогда проводится контрудар", - пояснил Гетьман.

По его мнению, нехватка людей на этом участке фронта может быть связана с тем, что ВСУ хочет максимально истощить врага, чтобы потом сделать мощный контрудар и отодвинуть оккупантов.

"Это же с военной точки зрения разумные вещи, а с человеческой выглядит немножко жестоко. Но война - жестокая вещь", - подчеркнул эксперт.

Бои за Покровск

Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Как рассказывал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.

Недавно в ВСУ сообщали, что сейчас о полуокружении Покровска речь даже не идет. Хотя россияне надеются на это.

А американский Институт изучения войны отмечал, что россияне создают ударную группировку к югу от Покровска. Это может свидетельствовать о планах РФ изменить тактические приоритеты.

Кроме того, недавно российские войска изменили тактику наступления на Покровск. Оккупанты пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки, а также прервать украинские логистические цепи.

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