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Смогут ли студенты и многодетные родители получить отсрочку в Резерв+: ответ Минобороны

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В течение 2024 года в приложении Резерв+ появятся отсрочки для студентов и многодетных родителей.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, особенно важной является функция автоматической онлайн-отсрочки, которая будет реализована через интеграцию с другими реестрами. Первые обновления будут касаться студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в Резерв+", - заявила Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации

С принятием нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года расширились категории мужчин, которые имеют право на отсрочку. В то же время некоторые категории больше не смогут ее получить.

Ранее РБК-Украина рассмотрели, кто из мужчин лишился права на отсрочку по новым правилам.

Кроме того, рассказывалось, можно ли стать на военный учет не по месту прописки.

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