Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: відповідь Міноборони

За її словами, особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами. Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", - заявила Черногоренко.