Смогут ли россияне захватить Купянск до зимы: оценка военного
Российские оккупанты вряд ли смогут захватить Купянск Харьковской области до зимы. А если у ВСУ будет достаточно вооружения и личного состава, взять город захватчикам вообще не удастся.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Андрей Отченаш, командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины.
"Посмотрите на Часов Яр, некоторые эксперты говорили, что его заберут через месяц, а некоторые говорили, что Киев возьмут за три дня, а нормальные эксперты скажут, что россияне возьмут кое-что другое... Поэтому я более чем уверен, что Купянск выдержит точно до зимы. Дай Бог выдержит всю зиму, выдержит и дальше", - сказал Отченаш.
По его мнению, говорить о негативных сценариях для Купянска рано. Ведь украинские военные делают все возможное, чтобы уничтожить врага.
"Если будет нормальное пополнение, если в Силах обороны будет нормальное вооружение противнику не удастся взять Купянск и не удастся взять многие другие города. С учетом того, что в Силах обороны, в том числе в бригаде "Рубеж" чрезвычайный дефицит личного состава ситуация усложняется и будет усложняться в дальнейшем", - отметил военный.
Ситуация под Купянском
Напомним, недавно украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Тогда часть россиян для отвлечения внимания переоделась в форму ВСУ и атаковала в четыре волны.
Позже сервис DeepState писал о том, что после штурмов некоторые россияне разбежались по домам в Купянске. По словам местных властей, оккупантов уничтожили, им не удалось закрепиться в городе.
Генштаб ВСУ также заявил, что информация о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.
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