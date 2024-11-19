Смогут ли россияне захватить Купянск до зимы: оценка военного

Российские оккупанты вряд ли смогут захватить Купянск Харьковской области до зимы. А если у ВСУ будет достаточно вооружения и личного состава, взять город захватчикам вообще не удастся.

"Посмотрите на Часов Яр, некоторые эксперты говорили, что его заберут через месяц, а некоторые говорили, что Киев возьмут за три дня, а нормальные эксперты скажут, что россияне возьмут кое-что другое... Поэтому я более чем уверен, что Купянск выдержит точно до зимы. Дай Бог выдержит всю зиму, выдержит и дальше", - сказал Отченаш.

По его мнению, говорить о негативных сценариях для Купянска рано. Ведь украинские военные делают все возможное, чтобы уничтожить врага.

"Если будет нормальное пополнение, если в Силах обороны будет нормальное вооружение противнику не удастся взять Купянск и не удастся взять многие другие города. С учетом того, что в Силах обороны, в том числе в бригаде "Рубеж" чрезвычайный дефицит личного состава ситуация усложняется и будет усложняться в дальнейшем", - отметил военный.