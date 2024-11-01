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Когда россияне могут начать наступление на Покровск: эксперт назвал условия

Пятница 01 ноября 2024 18:46
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Когда россияне могут начать наступление на Покровск: эксперт назвал условия Иллюстративное фото: россияне могут начать наступление на Покровск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Александр Коваленко

Российские оккупанты, вероятно, не начнут наступление на Покровск в ближайшие дни. Для таких действий врагу необходимо выполнить несколько условий.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко отметил, что сейчас основное внимание россиян сосредоточено на Курахово. Они пытаются штурмовать город фактически в лоб. Также враг пытается наступать и через село Максимильяновка, которое находится рядом с городом.

Помимо этого, как добавил эксперт, враг хочет окружить Курахово с запада и юга. Они хотят уже в ближайшее время выйти на основную логистическую артерию - село Дачное.

При этом, по мнению Коваленко, на Покровске россияне могут сконцентрироваться, когда они выполнят два условия:

  • у них будет контроль над южным флангом полностью закрыт;
  • они смогут сформировать основную линию боестолкновения, от которой они будут отталкиваться.

Эксперт уточнил, что есть несколько вариантов такой линии боестолкновения.

"Это может быть Новотроицкое-Шевченко-Даченское-Сухой Яр. Или через Желтое на Даченское они могут формировать линию. И только когда будет сформирована ее, они начнут основную фазу наступления на Покровск", - считает он.

Когда россияне могут начать наступление на Покровск: эксперт назвал условияФото: линия боестолкновения, которую могут сформировать оккупанты (скриншот)

Бои за Курахово

Напомним, украинские защитники продолжают оборонять от российских оккупантов Курахово.

Как рассказал сегодня представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский, россияне пытаются атаковать украинские силы в районе Курахово колоннами техники. Вражескую технику сжигают.

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