Амбітна мета. Україна хоче за два роки стати членом ЄС, - Шмигаль
Україна має амбітну ціль набути статусу повноцінного члена Європейського союзу вже через два роки.
Про це на форумі YES, організованому Фондом Віктора Пінчука, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.
За словами прем'єра, українська влада планує вже до кінця 2022 року виконати сім вимог Європейської комісії для початку переговорів про членство в ЄС.
"Ми вже виконали понад 65% вимог Угоди про асоціацію, маємо амбіцію виконати фактично всі умови до кінця цього року. Ми маємо амбіцію увійти в переговорну процедуру і будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях, бути повноцінною європейською країною в ЄС", - сказав Шмигаль.
Якими були вимоги ЄС
Разом зі статусом кандидата в члени ЄС Україна отримала перелік умов, які необхідно виконати для подальшого просування на шляху євроінтеграції.
Серед вимог, зокрема, було посилення боротьби з корупцією та призначення нових керівників НАБУ та САП, продовження реформ судової системи та Конституційного суду, імплементація антиолігархічного закону, зміна законодавства про медіаресурси та національні меншини.
Нагадаємо, раніше Шмигаль називав терміни, коли Україна буде готова вступити до Євросоюзу.
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