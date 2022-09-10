Амбітна мета. Україна хоче за два роки стати членом ЄС, - Шмигаль

Україна має амбітну ціль набути статусу повноцінного члена Європейського союзу вже через два роки.

Про це на форумі YES, організованому Фондом Віктора Пінчука, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна .

За словами прем'єра, українська влада планує вже до кінця 2022 року виконати сім вимог Європейської комісії для початку переговорів про членство в ЄС.

"Ми вже виконали понад 65% вимог Угоди про асоціацію, маємо амбіцію виконати фактично всі умови до кінця цього року. Ми маємо амбіцію увійти в переговорну процедуру і будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях, бути повноцінною європейською країною в ЄС", - сказав Шмигаль.

Якими були вимоги ЄС

Разом зі статусом кандидата в члени ЄС Україна отримала перелік умов, які необхідно виконати для подальшого просування на шляху євроінтеграції.

Серед вимог, зокрема, було посилення боротьби з корупцією та призначення нових керівників НАБУ та САП, продовження реформ судової системи та Конституційного суду, імплементація антиолігархічного закону, зміна законодавства про медіаресурси та національні меншини.