Стефанішина пояснила, від чого залежить вступ України до ЄС

Україна може не приєднатися до ЄС до 2024 року. Це рішення не залежить лише від України.

"Якщо б це рішення залежало виключно від України, то я б могла спрогнозувати, що у 2024 році Україна могла б почати приєднуватися до ЄС. Але це залежить не тільки від України. Навіть, якщо ми виконаємо угоду про асоціацію, навіть, якщо ми виконаємо всі 7 рекомендацій та почнемо переговори про членство, то на кожному цьому етапі нам потрібно буде мобілізувати єдність 27 країн ЄС, і для початку перемовин, і для завершення перемовин, і для приєднання до ЄС, для відкриття фінансування внутрішнього", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, це означає, що той експіріанс, той досвід по отриманню статусу кандидата, який має Україна треба повторювати багато разів протягом всього періоду до приєднання до ЄС.