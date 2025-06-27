Сможет ли Европа избавиться от стратегической зависимости от США: оценка еврокомиссара

По словам Кубилюса, стратегическая автономия Европы в оборонной сфере вероятно будет достигаться постепенным расширением собственных возможностей.

"Было бы хорошо иметь четкий план, какие способности нам нужно заменить и договориться с США, сколько времени это займет, сколько это будет стоить и тому подобное. Поэтому, безусловно, это займет не один год... Но по крайней мере очень важным для нас является понимание того, что это произойдет. Возможно, через 10 лет роль США уменьшится", - добавил он.

В том же числе, по словам европейского комиссара по обороне, важно помнить, что Россия становится все более агрессивной. Это заставляет поставить перед собой вопрос: каким образом можно мобилизовать критически важные ресурсы в пользу демократической Европы, чтобы быть готовым защитить ее?

"И здесь возникает вопрос о возможности скорейшей интеграции Украины, ее включения в новые европейские структуры, которые мы должны создать для того, чтобы уравновесить институциональный уровень нашей обороноспособности, когда США начнут отходить", - пояснил Кубилюс.