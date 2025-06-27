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Сможет ли Европа избавиться от стратегической зависимости от США: оценка еврокомиссара

Пятница 27 июня 2025 14:44
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Сможет ли Европа избавиться от стратегической зависимости от США: оценка еврокомиссара Фото: Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по обороне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Европе понадобятся годы, чтобы расширить свои стратегические возможности и уменьшить роль Соединенных Штатов Америки (США) в оборонной сфере.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По словам Кубилюса, стратегическая автономия Европы в оборонной сфере вероятно будет достигаться постепенным расширением собственных возможностей.

"Было бы хорошо иметь четкий план, какие способности нам нужно заменить и договориться с США, сколько времени это займет, сколько это будет стоить и тому подобное. Поэтому, безусловно, это займет не один год... Но по крайней мере очень важным для нас является понимание того, что это произойдет. Возможно, через 10 лет роль США уменьшится", - добавил он.

В том же числе, по словам европейского комиссара по обороне, важно помнить, что Россия становится все более агрессивной. Это заставляет поставить перед собой вопрос: каким образом можно мобилизовать критически важные ресурсы в пользу демократической Европы, чтобы быть готовым защитить ее?

"И здесь возникает вопрос о возможности скорейшей интеграции Украины, ее включения в новые европейские структуры, которые мы должны создать для того, чтобы уравновесить институциональный уровень нашей обороноспособности, когда США начнут отходить", - пояснил Кубилюс.

Усиление обороны стран-членов НАТО

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону в размере 5% ВВП. В частности угрожал выходом США из состава Альянса.

Во время последнего саммита НАТО, страны-члены все же обязались увеличить расходы в течение десяти лет.

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