Чи зможе Європа позбутись стратегічної залежності від США: оцінка єврокомісара

За словами Кубілюса, стратегічна автономія Європи в оборонній сфері ймовірно досягатиметься поступовим розширенням власних можливостей.

"Було б добре мати чіткий план, які спроможності нам потрібно замінити та домовитися з США, скільки часу це займе, скільки це буде коштувати тощо. Тож, безперечно, це займе не один рік... Але принаймні дуже важливим для нас є розуміння того, що це станеться. Можливо, через 10 років роль США зменшиться", - додав він.

У тому ж числі, за словами європейського комісара з оборони, важливо пам'ятати, що Росія стає дедалі більш агресивною. Це змушує поставити перед собою питання: яким чином можна мобілізувати критично важливі ресурси на користь демократичної Європи, аби бути готовим захистити її?

"І тут виникає питання про можливість якнайшвидшої інтеграції України, її включення до нових європейських структур, які ми маємо створити для того, щоб урівноважити інституційний рівень нашої обороноспроможності, коли США почнуть відходити", - пояснив Кубілюс.