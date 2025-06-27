Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу

О том, как Европа готовится отражать потенциальную российскую агрессию, сможет ли Евросоюз заменить США в военной помощи Украине и перспективах перемирия – читайте в интервью для РБК-Украина европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Приход к власти Дональда Трампа и его публичные выступления на тему мировой безопасности всколыхнули Европу еще в конце этой зимы. Европейцы внезапно осознали, что не могут беспрекословно полагаться на США ни в вопросах собственной безопасности, ни в вопросах продолжения военной помощи Украине.

Европа действительно зашевелилась, был представлен план перевооружения Европы на 800 миллиардов евро.

Впрочем, как и принято в Евросоюзе, скорость этих изменений может показаться недостаточной, некоторые страны, особенно те, которые не ощущают на себе непосредственной российской угрозы, под разными предлогами пытались избежать обязательного роста расходов на оборону или добиться смягчения этих условий.

Эти вопросы на этой неделе активно обсуждались на двух крупных международных встречах – саммите НАТО в Гааге и саммите Европейского союза в Брюсселе (Европейском совете). Накануне последнего саммита РБК-Украина пообщалось с Андрюсом Кубилюсом, чья должность – комиссар по вопросам обороны и космоса – появилась в структуре Еврокомиссии лишь недавно.

"Только сильные оборонительные возможности могут сдержать планы Путина по нападению на нас", – подчеркнул еврокомиссар. По его словам, Европа действительно "проснулась" и планомерно готовится к тому, чтобы максимально гарантировать безопасность континента собственными усилиями – без постоянного оглядывания на Штаты. А помощь Украине в отражении российской агрессии – один из важных компонентов такой подготовки. Далее – смотрите видеоверсию нашего разговора или читайте его текстовое изложение.

– Как вы оцениваете риски российской агрессии против одной или нескольких стран ЕС? И как Европа готовится к этому? Но являются ли скорость и темп этой подготовки достаточными для того, чтобы Европа могла противостоять потенциальной угрозе в ближайшем будущем?

– Оценка угроз – это работа разведывательных служб, а не политиков. И именно поэтому я всегда уделяю много внимания – и Европа также – нашим разведывательным службам. И, безусловно, разведывательные службы, например, Германии, Дании и других стран, говорят, что Путин может быть готов в течение следующих трех-пяти лет проверить Статью 5 (о коллективной обороне стран-членов НАТО, - ред.). Мы считаем, что эти предупреждения являются для нас серьезными сигналами. И мы должны очень серьезно относиться к такой угрозе.

Это во-первых – мы очень серьезно воспринимаем такую возможность. Во-вторых, это для нас мотивация четко понимать, что именно мы должны делать. Поэтому до момента возможной путинской агрессии, нам нужно укрепить наши оборонительные возможности. Поскольку только сильные оборонительные возможности могут сдержать планы Путина по нападению на нас. Вот что мы и делаем. И в течение последних нескольких месяцев ЕС достиг значительного прогресса в решениях и их реализации.

В финансовом плане мы создали специальную программу, Перевооружение Европы, выделив 800 млрд евро, которые будут потрачены государствами-членами до 2030 года. Сейчас, имея достаточные промышленные мощности и возможности, мы очень быстро приняли важные решения относительно того, как устранить все возможные бюрократические препятствия со стороны оборонной промышленности и расширить производство.

Мы также ищем пути усиления сотрудничества с Украиной. Это одна из приоритетных задач. Поэтому многие вещи действительно продвигаются вперед.

– Так справедливо ли утверждать, что Европа действительно "проснулась", как об этом говорили в конце февраля – начале марта, после знаменитой Мюнхенской конференции?

– Да, я бы сказал, что Европа "проснулась". Прежде всего, безусловно, Путин является причиной того, что Европа проснулась еще в 2022 году. С тех пор многое было сделано, с санкциями, политикой и тому подобное. Теперь, после выборов в Соединенных Штатах и после американских сигналов в различных форматах, иногда не очень дипломатических, мы поняли, что защита Европы является ответственностью самой Европы. Они будут держать ядерный зонтик, американский ядерный зонтик для нас, но во всем остальном мы должны двигаться вперед и брать на себя всю ответственность.

Это было толчком, который если оглянуться немного назад, действительно достаточно сильно всколыхнул нас и мы проснулись.

– Так как скоро Европа сможет достичь стратегической автономии в оборонной сфере, чтобы не зависеть от США, возможно, за исключением ядерной части?

– Думаю, это не будет так, чтобы однажды мы скажем: "О, мы достигли этого, и теперь..." Возможно, это произойдет более эволюционным способом –расширение наших возможностей.

Было бы хорошо иметь четкий план, какие способности нам нужно заменить и договориться с Америкой, сколько времени это займет, сколько это будет стоить и тому подобное. Поэтому, безусловно, это займет не один год. Некоторые способности, возможно, нам придется заменить быстрее. Это должны решать наши военные эксперты. Но по крайней мере очень важным для нас является понимание того, что это произойдет. Возможно, через 10 лет роль США уменьшится.

Это во-первых. Во-вторых, мы должны помнить, что Россия остается агрессивной и даже становится еще более агрессивной. И это вопрос, который мы должны задать себе: как мы можем собрать важнейшие ресурсы на стороне нормальной демократической Европы, чтобы мы действительно были готовы защитить ее. И здесь возникает вопрос о возможности скорейшей интеграции Украины, ее включения в новые европейские структуры, которые мы должны создать для того, чтобы уравновесить институциональный уровень нашей обороноспособности, когда США начнут отходить.

Заседание Европейского совета 26 июня (фото: consilium.europa.eu)

– Как вы, как комиссар, убеждаете отдельные государства-члены? Как мы видели перед саммитом НАТО, некоторые из них пытались уклониться от требования увеличить оборонные расходы до 5%.

– Ну, убеждение – это единственный выход. Другие инструменты недоступны. И, опять же, это задача для НАТО. Но совершенно ясно, что мы должны думать о том, как такие решения могут влиять на наше собственное развитие. Вот что для нас действительно важно, и мы делаем то, что нужно.

– В краткосрочной и среднесрочной перспективе, сможет ли Европа полностью заменить Соединенные Штаты, если они прекратят помощь Украине?

– Да. Прежде всего, американцы заявляют, что не остановят помощь внезапно. Это во-первых. И поэтому я всегда говорю, что нам нужно вместо того, чтобы жаловаться, что Соединенные Штаты нас предают, разработать четкий план относительно того, сколько нам нужно инвестировать в способности, которые мы сейчас получаем от Соединенных Штатов и согласовать этот план с американцами.

Сейчас есть что-то вроде 10-летнего плана, как мы будем это делать. Некоторые вещи можно заменить несколько проще, а некоторые нужно разрабатывать. Но делать это должны рационально и практично. Меньше эмоций, больше четких целенаправленных действий. И я думаю, что мы действительно можем это сделать.

– Какова ваша общая оценка текущей ситуации в российско-украинской войне? И видите ли вы какие-то перспективы хотя бы для прекращения огня, не говоря о полноценном мирном соглашении, в ближайшие месяцы или в этом году вообще?

– Я согласен с той формулой, которая была поддержана в самом начале Соединенными Штатами, Европой и Украиной, что мир должен быть достигнут путем реализации "мира через силу". И силу украинской стороны. До сих пор все было немного иначе. Американская администрация пыталась подтолкнуть Россию перейти к реальным переговорам. Но я думаю, что этого не произойдет так легко, как кто-то, возможно, ожидал. Потому что понятно, что Путин сейчас не хочет мира. Он считает, что побеждает, и именно поэтому наступление мира, на данный момент, мне трудно предсказать.