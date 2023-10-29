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В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект уже в Раде

Украина, Воскресенье 29 октября 2023 13:50
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В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект уже в Раде Фото: нарушителей комендантского часа будут штрафовать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Штрафы за нарушение комендантского часа будут введены в Украине. Правительство предлагает наказывать не только заведения, но и граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Нардепы зарегистрировали в Верховной раде законопроект №10195. Его наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Цель закона - установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей. Пока в Раду не внесли текст законопроекта.

В парламенте объяснили, что предлагается ввести штрафы:

  • для граждан - от 8500 до 17 тысяч гривен;
  • для бизнеса - от 51 до 102 тысяч гривен.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Этому предшествовали несколько скандалов в Киеве и регионах, связанных с тем, что рестораны работали в комендантский час.

Клименко тогда отмечали, что штрафовать планируют только заведения. МВД предлагало, чтобы штрафы составляли 34-170 тысяч гривен за первое нарушение, а за повторные нарушения в течение года - 340-680 тысяч гривен.

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Министерство внутренних дел Украины штрафи полиция Верховная рада Комендантский час
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