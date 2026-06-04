Изменят ли правила для украинских мужчин в ЕС: появилось новое заявление

Отвечая на вопрос, будут ли исключены из категории лиц, имеющих право получить временное убежище в странах ЕС, мужчины призывного возраста, Иоаннидес сказал, что есть несколько идей.

"Мы еще не приняли никакого решения, и именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы обсудить различные взгляды. Опять же, никаких решений не будет принято, но по крайней мере государства-члены выскажут свое мнение, и мы увидим, как это будет двигаться дальше", - отметил он.

Комментируя возможность ввести критерием предоставления убежища географическое разграничение, как это практикует Швейцария, Иоаннидес сообщил, что и "этот вопрос мы поставили на повестку дня, чтобы выслушать государства, чтобы они обменялись мнениями и идеями, чтобы дать рекомендации Еврокомиссии по документу, который они публикуют".

"Поэтому, возможно, это одна из идей, и мы хотели бы послушать и другие страны", - добавил заместитель министра Кипра.

Читайте также: ЕС может изменить правила защиты для части украинских мужчин