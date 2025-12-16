Изменят ли комендантский час в Ивано-Франковской области на праздники: ответ ОВА

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала, может ли измениться комендантский час в связи с приближением рождественских и новогодних праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение руководительницы ОВА к гражданам в Facebook.
Онищук напомнила, что Украина приближается к рождественским и новогодним праздникам.
При этом в адрес Ивано-Франковской военной администрации поступает очень много обращений, "насчет уменьшения срока, времени комендантского часа".
По словам руководительницы ОВА, комендантский час в области "остается без изменений".
"И продлится с полуночи (00:00, - Ред.) до 5 часов утра (05:00, - Ред.). Никаких изменений не будет", - сообщила Онищук.
Она отметила, что в нашей стране идет война и никто не должен об этом забывать.
"Поэтому прошу всех жителей области неукоснительно соблюдать требования комендантского часа", - подчеркнула чиновница.
Она уточнила, что в это время нужно:
"Сегодня ребята на фронте в адских боях нас защищают. Поэтому порядок и дисциплина - чрезвычайно важны для тыловых областей. Поэтому прошу, конечно, обеспечивать все меры безопасности", - добавила Онищук.
В завершение она обратилась ко всем жителям Ивано-Франковской области с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
"Вы видите, как враг атакует прифронтовые области, Киевскую область, тыловые области. Как ракеты летят не только в энергетику, но и на жилые дома, где живут мирные люди. На больницы. Поэтому сегодня очень важно сохранить самое главное, что дал Господь Бог, - это жизнь и здоровье. Поэтому будьте внимательны к каждому сигналу воздушной тревоги", - подытожила руководительница ОВА.
