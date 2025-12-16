Изменят ли комендантский час в Ивано-Франковской области на праздники: ответ ОВА

Каким будет комендантский час в Ивано-Франковской области на праздники

Онищук напомнила, что Украина приближается к рождественским и новогодним праздникам.

При этом в адрес Ивано-Франковской военной администрации поступает очень много обращений, "насчет уменьшения срока, времени комендантского часа".

По словам руководительницы ОВА, комендантский час в области "остается без изменений".

"И продлится с полуночи (00:00, - Ред.) до 5 часов утра (05:00, - Ред.). Никаких изменений не будет", - сообщила Онищук.

Она отметила, что в нашей стране идет война и никто не должен об этом забывать.

"Поэтому прошу всех жителей области неукоснительно соблюдать требования комендантского часа", - подчеркнула чиновница.

Она уточнила, что в это время нужно:

находиться дома;

не нарушать общественный порядок;

с пониманием относиться к мерам безопасности.

"Сегодня ребята на фронте в адских боях нас защищают. Поэтому порядок и дисциплина - чрезвычайно важны для тыловых областей. Поэтому прошу, конечно, обеспечивать все меры безопасности", - добавила Онищук.

В завершение она обратилась ко всем жителям Ивано-Франковской области с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Вы видите, как враг атакует прифронтовые области, Киевскую область, тыловые области. Как ракеты летят не только в энергетику, но и на жилые дома, где живут мирные люди. На больницы. Поэтому сегодня очень важно сохранить самое главное, что дал Господь Бог, - это жизнь и здоровье. Поэтому будьте внимательны к каждому сигналу воздушной тревоги", - подытожила руководительница ОВА.