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Изменят ли дизайн монет в 1 и 2 гривны: ответ НБУ

Фото: Монеты в 1 и 2 гривны изменят вид после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины перед войной готовил смену дизайна монет в 1 и 2 гривны. Сейчас этот процесс проставлен на паузу.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦЭС.

"Мы еще в 21-м году услышали и откликнулись на жалобы, в том числе относительно тождественности и восприятия одной и двух гривен. И также к нам обращались и организации Ассоциации людей с инвалидностью", - рассказал он.

По его словам, тогда сформировали рабочую группу из работников Национального банка и представителей этих ассоциаций, провели фокус-группы и начали обсуждение возможных изменений в дизайне одной из этих монет или двух.

"Но к сожалению полномасштабная война поставила эту работу на паузу", - сказал заместитель председателя НБУ.

Шабан выразил уверенность, что после стабилизации ситуации в стране НБУ вернется к этому вопросу.

"А вообще обновление банкнотно-монетного ряда - это постоянный процесс для всех центральных банков. Национальный банк Украины в этом не исключение", - сказал он.

 

 

Напомним, монеты номиналом 1 и 2 гривны НБУ ввел в обращение в конце 2018 года. Это произошло в рамках процесса замены купюр мелких номиналов (до 10 гривен) на монеты.

Национальный банк Украины планирует упростить наличные расчеты с помощью изъятия из обращения старых монет и банкнот. Номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 единиц.

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МонетыНациональный банк Украины