Изменят ли дизайн монет в 1 и 2 гривны: ответ НБУ

Национальный банк Украины перед войной готовил смену дизайна монет в 1 и 2 гривны. Сейчас этот процесс проставлен на паузу.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦЭС.
"Мы еще в 21-м году услышали и откликнулись на жалобы, в том числе относительно тождественности и восприятия одной и двух гривен. И также к нам обращались и организации Ассоциации людей с инвалидностью", - рассказал он.
По его словам, тогда сформировали рабочую группу из работников Национального банка и представителей этих ассоциаций, провели фокус-группы и начали обсуждение возможных изменений в дизайне одной из этих монет или двух.
"Но к сожалению полномасштабная война поставила эту работу на паузу", - сказал заместитель председателя НБУ.
Шабан выразил уверенность, что после стабилизации ситуации в стране НБУ вернется к этому вопросу.
"А вообще обновление банкнотно-монетного ряда - это постоянный процесс для всех центральных банков. Национальный банк Украины в этом не исключение", - сказал он.
Напомним, монеты номиналом 1 и 2 гривны НБУ ввел в обращение в конце 2018 года. Это произошло в рамках процесса замены купюр мелких номиналов (до 10 гривен) на монеты.
Национальный банк Украины планирует упростить наличные расчеты с помощью изъятия из обращения старых монет и банкнот. Номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 единиц.