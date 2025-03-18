Чи змінять дизайн монет в 1 та 2 гривні: відповідь НБУ

Національний банк України перед війною готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні. Зараз цей процес проставлений на паузу.
Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦЕС.
"Ми ще у 21-му році почули і відгукнулись на скарги, в тому числі щодо тотожності та сприйняття однієї та двох гривень. І також до нас звертались і організації Асоціації людей з інвалідністю", - розповів він.
За його словами, тоді сформували робочу групу з працівників Національного банку і представників цих асоціацій, провели фокус-групи розпочали обговорення можливих змін в дизайні однієї з цих монет чи двох.
"Але на жаль повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу", - сказав заступник голови НБУ.
Шабан висловив впевненість, що після стабілізації ситуації в країні НБУ повернеться до цього питання.
"А взагалі оновлення банкнотно-монетного ряду - це постійний процес для всіх центральних банків. Національний банк України в цьому не виключення", - сказав він.
Нагадаємо, монети номіналом 1 та 2 гривні НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року. Це відбулося в рамках процесу заміни купюр дрібних номіналів (до 10 гривень) на монети.
Національний банк України планує спростити готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. Номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 одиниць.