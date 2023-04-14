Изменится ли позиция Турции по Украине, если победит оппозиция: ответ эксперта
Кардинального изменения политики Турции по украинскому и российскому вопросу не стоит ожидать. При этом это касается каждого из вариантов результатов выборов в Турции - если останется Реджеп Тайип Эрдоган, и если победит оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала кандидат политических наук, старший аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер.
"У Турции есть компромиссная позиция всех ключевых политических сил о том, что Украина борется за свой суверенитет, поэтому у нее будет поддержка. И от оппозиции и от Кылычдароглу мы слышим, что он будет пытаться поддерживать диалог со всеми сторонами при сохранении поддержки Украины", - рассказала она.
При этом, как отметила эксперт, не стоит ожидать и уменьшения этой поддержки, если победит оппозиционный кандидат.
"С другой стороны есть понимание того, что Россия для Турции - это не только важный сосед. Из соображений национальной безопасности Турция хочет любой ценой избежать усложнения отношений с РФ", - добавила она.
В то же время, по мнению Габер, то, что действительно может измениться, если победит Кылычдароглу, так это отношения Турции с западными странами.
"Эксперты ожидают улучшения отношений с ЕС, США и НАТО. И это будет означать, что Турция будет чаще действовать в рамках общей политики, а не идти отдельным путем, как это сейчас происходит", - подчеркнула эксперт.
Как сообщалось, турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая.
При этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов может потерять большинство в парламенте.
Детальнее о президентских выборах в Турции и их влиянии на войну в Украине - читайте в материале РБК-Украина "Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине".
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