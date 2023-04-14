Чи зміниться позиція Туреччини щодо України, якщо переможе опозиція: відповідь експерта

Кардинальної зміни політики Туреччини по українському і російському питанню не варто очікувати. При цьому це стосується кожного з варіантів результатів виборів у Туреччині - якщо залишиться Реджеп Тайїп Ердоган, і якщо переможе опозиціонер Кемаль Киличдароглу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла кандидатка політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер.

"У Туреччині є компромісна позиція всіх ключових політичних сил про те, що Україна бореться за свій суверенітет, тому вона матиме підтримку. І від опозиції та від Киличдароглу ми чуємо, що він намагатиметься підтримувати діалог з усіма сторонами при збереженні підтримки України", - розповіла вона.

При цьому, як зазначила експерт, не варто очікувати і на зменшення цієї підтримки, якщо переможе опозиційний кандидат.

"З іншого боку є розуміння того, що Росія для Туреччини - це не лише важливий сусід. З міркувань національної безпеки Туреччина хоче за будь-яку ціну уникнути ускладнення відносин з РФ", - додала вона.

Водночас на думку Габер, те, що дійсно може змінитися, якщо переможе Киличдароглу, так це відносини Туреччини із західними країнами.

"Експерти очікують покращення відносин з ЄС, США і НАТО. І це означатиме, що Туреччина частіше діятиме в рамках спільної політики, а не йти окремим шляхом, як це зараз відбувається", - підкреслила експерт.

Як повідомлялось, турецький опозиціонер Кемаль Киличдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня.

При цьому чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після виборів може втратити більшість у парламенті.