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Изменится ли помощь Украине от США, если президентом выберут республиканца: ответ Госдепа

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Вашингтон, Среда 22 февраля 2023 18:26
Изменится ли помощь Украине от США, если президентом выберут республиканца: ответ Госдепа Фото: в Госдепе ответили, изменится ли помощь Украине от США, если президентом выберут республиканца (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Качество поддержки Украины от Соединенных Штатов Америки не изменится в случае, если на президентских выборах в 2024 году американцы выберут члена Республиканской партии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Sky News заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

Он подчеркнул, что смена президента "не изменит помощь Украине со стороны США".

"Важно отметить, что в США была двухпартийная поддержка нашей помощи Украине", - подчеркнул чиновник.

Сотрудник Госдепа напомнил, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 30 млрд долларов. Это в шесть раз больше, чем украинский оборонный бюджет в 2021 году.

Шолле также назвал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях “верхом безответственности", но отметил, что спрогнозировать практические последствия пока нельзя.

"Это не делает мир более безопасным и еще раз показывает намерение Владимира Путина (российского диктатора - ред.) попытаться подорвать глобальную стабильность", - добавил он.

Напомним, ранее американские сенаторы заверили, что большинство республиканцев в Палате представителей по итогам выборов в Конгресс никак не повлияет на американскую помощь Украине.

Также мы писали, что группа республиканцев подала в Палату представителей проект резолюции с призывом остановить предоставление военной помощи Украине.

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