Способна ли украинская ПВО сбивать северокорейские ракеты: мнение эксперта

"Никто северокорейской ракеты еще не щупал и нашим специалистам только придется сделать выводы. Трудно сказать, насколько трудно их сбивать. Определенная информация о них есть, но не подробные характеристики", - сказал Рябых.

Эксперт отметил, что увеличение количества ракет в РФ создает в любом случае большие угрозы.

"Мы это видели на примере "Кинжалов". Конечно, все 10 единиц удалось сбить, но это серьезно истощает нашу ПВО, поскольку на одну баллистическую ракету тратится несколько перехватчиков", - добавил Рябых.

Детальнее о том, какую баллистику могла получить Россия от КНДР и в чем опасность, можно узнать в материале РБК-Украина.

КНДР поставляет РФ оружие для войны против Украины

По данным разведки США стало известно, что российские корабли с августа регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

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