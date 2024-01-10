Увеличила ли Россия производственные возможности по ракетам: ответ ГУР

Разведка Украины не фиксирует увеличения производственных возможностей России по изготовлению ракет. В то же время, страна-террорист сохраняет возможность использовать свои запасы для массированных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время подкаста " Української правди ".

"Анализ показал, и мы это понимаем, особенно это показал 23-й год, что тем количеством, которое есть на сегодняшний день, Россия только способна покрывать те расходы или то применение, которое она делает каждый день", - рассказал Скибицкий.

По словам заместителя главы ГУР, в октябре 2022 года, когда Россия начала наносить массированные удары, враг имел от 900 до 1000 высокоточных ракет.

"В прошлом году, на этот же период времени, на октябрь, у них сколько и осталось. То есть, по сути... то, что они производят, то они и тратят. Существенного прироста мы так и не увидели", - добавил Скибицкий.

В качестве примера он напомнил о Х-101 и "Калибр", которые враг с середины сентября не применил. В течение следующих трех месяцев, Россия накапливала их, чтобы пополнить запасы.

Сотрудничество России с Ираном и КНДР

Недавно стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. В частности, в Штатах считают, что Тегеран может начать поставки уже этой весной.

Также в статье отмечается, что ракеты Ирана могут стать дополнением к десяткам баллистических ракет КНДР, которые уже начала получать Россия.

Детальнее о том, какую баллистику могла получить Россия от КНДР и в чем опасность - в материале РБК-Украина.