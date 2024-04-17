Сохраняет ли Украина суверенитет и способна ли принимать собственные решения: мнение граждан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Считают, что Украина преимущественно потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада и скорее выполняет его команды, - 25% респондентов. Остальные 7% не смогли определиться со своим мнением.

Заметно больше верят в "потерю суверенитета" те, кто считает, что Запад устал от Украины и хочет надавить на Украину для уступок. Среди них 36% верят, что Украина потеряла суверенитет (хотя при этом 60% так не считают).

Среди тех, кто считает, что Запад остается серьезным союзником Украины, только 15% считают, что Украина в основном потеряла суверенитет, а 78% видят Украину суверенной и способной принимать собственные независимые решения.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украина прошла тест на состоятельность и в 2014 году, и особенно в 2022 годах. "Как бы ни старались враги (и некоторые "друзья") Украины создать другую реальность, но Украина состоялась как государство и Родина украинцев задолго до 2014 года", - убежден он.

По его словам, нынешние показатели свидетельствуют об интенсивном процессе строительства нации и кристаллизации современной украинской гражданской нации, которая чувствует себя способной быть полноправным субъектом на международной арене.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.