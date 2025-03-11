Зашли ли на территорию Сумской области подразделения российских войск: ответ ОВА

Фото: военные РФ не контролируют ни один населенный пункт (mod.mil.rus)

РФ не закрепились в Сумской области. Все вражеские группы уничтожаются украинскими силами.

Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Единые новости".