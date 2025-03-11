Чи зайшли на територію Сумської області підрозділи російських військ: відповідь ОВА

РФ не закріпилися в Сумської област. Всі ворожі групи знищуються українськими силами.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Єдині новини".

Російські війська не контролюють жоден населений пункт у Сумській області, заявив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, поодинокі штурмові та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути з території Курської області, оперативно знищуються українськими силами. "Цей населений пункт (Новеньке – ред.) зараз в інформаційному просторі. Я кажу, що на цей час у Сумській області в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає", - наголосив Артюх. Він також уточнив, що у Новенькому цивільного населення немає.