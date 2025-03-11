Чи зайшли на територію Сумської області підрозділи російських військ: відповідь ОВА
РФ не закріпилися в Сумської област. Всі ворожі групи знищуються українськими силами.
Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Єдині новини".
Російські війська не контролюють жоден населений пункт у Сумській області, заявив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
За його словами, поодинокі штурмові та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути з території Курської області, оперативно знищуються українськими силами.
"Цей населений пункт (Новеньке – ред.) зараз в інформаційному просторі. Я кажу, що на цей час у Сумській області в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає", - наголосив Артюх.
Він також уточнив, що у Новенькому цивільного населення немає.
Ситуація у Сумській області
Наприкінці лютого в мережі з'явилася інформація про нібито прорив російських терористів у селі Новеньке, однак згодом ця новина була спростована. "Центр протидії дезінформації" ("ЦПД") повідомив, що ворог продовжує намагатися провести штурмові операції вздовж кордону Сумської області.
На початку березня Демченко заявив, що російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на межі регіону.
Водночас росіяни направляють малі штурмові групи в бік Новенького, намагаючись закріпитися на цих позиціях.
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