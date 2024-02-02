Всегда ли включают воздушную тревогу при взлете МиГ-31К и почему: ответ Игната

"Тревога от МиГа есть всегда. Есть информация от наших партнеров, что один, два, три или больше МиГ-31К в небе. Мы не можем точно сказать, это перелет, перебазирование на другой аэродром или это тренировочный полет. Точно на 100% знать нельзя. Когда есть информация точная, что МиГ совершает перелет где-то там на дальних подступах, то понятно, что тревога не будет объявляться. Но в любом случае, когда МиГ в небе - это опасность", - сказал он.

Спикер напомнил, что от объявления воздушной тревоги до "прилета" ракет может пройти всего несколько минут. Поэтому МиГ-31К остаются угрозой для украинцев.

"Напомню, что если из Тамбовской области летит ракета примерно, скажем, в Днепр, как в прошлый раз была ракетная атака. То от объявления того, что МиГ взлетел, до "прилета", может быть 4-5 минут", - объяснил Игнат.

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил военным разработать решение для воздушных тревог во время взлета МиГ-31К, чтобы "не парализовали страну".

Что известно о ночной атаке

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что удар был направлен по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области. Известно, что в Кривом Роге повреждена подстанция. Без света остались тысячи потребителей и обесточены две шахты.

Также в Кировоградской области был "прилет" по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.