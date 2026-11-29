В обычном мире сначала происходит причина, а затем - следствие. Однако ученые выяснили, что на уровне квантовой гравитации этот порядок может быть не столь четким: одно событие не всегда однозначно предшествует другому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Как квантовая гравитация может изменять движение света?

Согласно теории относительности, ничто не может двигаться быстрее света в вакууме. Этот предел определяет, какие события могут влиять друг на друга.

Например, если бы Солнце внезапно потухло, Земля почувствовала бы это лишь через 8 минут - именно столько времени нужно свету, чтобы добраться от Солнца до нашей планеты.

Так же вспышка сверхновой за 1000 световых лет не могла бы повлиять на Землю уже через секунду после взрыва.

В квантовой физике все устроено сложнее: частицы могут одновременно находиться в нескольких возможных состояниях, а их поведение описывается из-за вероятностей.

Ученые применили квантовую теорию поля, чтобы выяснить, как крошечные колебания пространства-времени могут влиять на движение света.

Исследователи пришли к нескольким выводам. Во-первых, фотон - частица света - может двигаться через пространство-время, которое само находится в нескольких возможных квантовых состояниях. Поэтому невозможно точно предсказать момент его прибытия: он имеет определенную неопределенность.

Во-вторых, если смоделировать распространение сигнала в среде с гипотетическими гравитонами - частицами, которые должны передавать гравитационное взаимодействие, эта неопределенность будет со временем возрастать.

Такой процесс напоминает случайное скитание, когда небольшие случайные отклонения постепенно накапливаются.

Ученые пришли к выводу: чем длиннее свет двигается, тем сложнее точно определить границы, отделяющие события, способные влиять друг на друга, от тех, между которыми такая связь невозможна.

В то же время это не означает, что информация может передаваться быстрее света или что причина обязательно наступает после следствия.

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Что это значит для черных дыр?

В обычных условиях такие квантовые эффекты очень малы. Однако вблизи черных дыр, где гравитация очень сильна, они могут иметь более заметные последствия.

Особое внимание исследователи уделили горизонту событий - границе черной дыры, за которой ничто, даже светло, не может выбраться наружу. Его можно представить как поверхность, образованную световыми лучами, удерживаемыми сильной гравитацией.

Если квантовая неопределенность положения этого предела будет постепенно расти, со временем она может стать сравнимой с размером самого горизонта событий.

Это особый момент в жизни черной дыры, который наступает примерно в середине ее испарения из-за излучения Гокинга. Именно тогда информация о веществе, поглощенном черной дырой, должна начать постепенно становиться доступной для восстановления.

Авторы предполагают, что в этот период граница между внутренней и наружной областями черной дыры может существенно размываться. Впрочем, такие выводы пока остаются гипотетическими: расчеты для черных дыр носят спекулятивный характер.

Проверить основные идеи исследования в будущем могли бы интерферометры - приборы, способные измерять чрезвычайно малые изменения времени прохождения света. Такие эксперименты помогли бы выяснить, действительно ли квантовые колебания пространства-времени влияют на распространение световых сигналов.