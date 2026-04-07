Нанесет ли Трамп "адский удар" по Ирану: оценка политолога

22:25 07.04.2026 Вт
2 мин
Заявления президента США не один раз шли вразрез с его действиями
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "уничтожением цивилизации" уже этой ночью. Однако его заявления часто расходятся с реальными действиями, поэтому, вероятно, американский президент может в последний момент изменить свою риторику.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Евгений Магда, директор Института мировой политики.

Главное:

  • Атака на остров Харг вместо "адского удара": Трамп может заявить о нанесении безумного ущерба и подвинуть дедлайн для переговоров.
  • Риторика отличается от действий: Не стоит воспринимать громкие угрозы президента США буквально, ведь его политические заявления и реальные планы военных часто не совпадают.
  • Ядерного удара не будет: Применение тактического ядерного оружия против Ирана крайне маловероятно. Главная ценность такого вооружения сегодня - шантаж.

Какова вероятность "адского удара" по Ирану

По словам эксперта, спрогнозировать действия Трампа на 100% невозможно. Однако сегодняшняя атака на иранский остров Харг может стать своеобразным заменителем обещанного масштабного удара.

Магда предполагает, что американский президент может использовать удары по острову, который называют "нефтяным сердцем" Ирана в своей риторике, чтобы сохранить пространство для маневра и продолжения переговоров о мире.

"Трамп всегда может сказать, что мы нанесли удар по позициям Ирана, нанесли ему огромный вред и поэтому нет необходимости уничтожать иранскую цивилизацию, потому что мы все же гуманисты", - отметил политолог.

Эксперт также советует не реагировать слишком активно на громкие заявления американского лидера. По его словам, политическая риторика и реальные планы военных США не всегда совпадают.

"Заявления Трампа и планы военных американских это как знаете, как рельсы, которые порой шпалами объединены, а порой нет", - сказал Магда в разговоре с РБК-Украина.

Однако, по его словам, ближе к промежуточным выборам в Конгресс действия Трампа будут становиться более осмысленными. Он может объявить политическую победу и завершить боевые действия.

Возможно ли применение ядерного оружия

Комментируя слухи о возможном использовании против Ирана тактического ядерного оружия, Магда выразил значительный скепсис. Он отметил, что главная сила такого вооружения сегодня заключается в шантаже и давлении.

"После того, как оно будет использовано, его эта сакральность существенно уменьшится", - пояснил эксперт.

Он добавил, что со времен единственного боевого применения ядерного оружия в 1945 году ситуация в мире кардинально изменилась.

