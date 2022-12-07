К победе Украины. Как реставрируют самолеты в музее авиации: фото

В крупнейшем музее авиации Украины показали, как реставрируют самолеты. Исторические экспонаты восстанавливают, несмотря на войну и отключение света.

Как в Киеве дают новую жизнь старым самолетам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу музея авиации имени Антонова.

Пока музей закрыт для посетителей, но его команда продолжает работать.

"Каждый день сотрудники отдела реставрации занимаются кропотливым и важным трудом – поддерживают хорошее состояние экспонатов. Они не обращают внимания на то, что отопления в мастерской нет, что выключают свет и все засыпано снегом", – отмечают в музее.

Фото: Реставрационные работы в музее авиации имени Антонова (facebook.com/aviamuseumua)

Там обещают: самолеты должны быть отреставрированы к победе. В это время музей снова откроет свои двери и встретит первых посетителей. В музее уже готовят новые экспонаты и интересные экскурсии.

Фото: Посетителям покажут новые экспонаты (facebook.com/aviamuseumua)

Музей расположен рядом со столичным аэропортом "Жуляны", поэтому не работает. Поддержать коллектив и экспозицию можно так:

благотворительным взносом;

купить электронный билет и прийти с ним после открытия.

Также в музее отметили, что всегда рады волонтерам, готовым помогать в реставрационных работах.

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