Год тяжелых испытаний. Как война изменила украинскую гражданскую авиацию

Когда закрыли авиапространство над Украиной, как оккупанты разрушают инфраструктуру и происходящее с украинскими авиакомпаниями – подробнее в материале.

Международный день гражданской авиации отмечают ежегодно 7 декабря. Если бы не полномасштабное вторжение РФ, в Украине в этот день говорили бы о планах по развитию, новых рейсах, чартерах на зимний отдых и реконструкции взлетно-посадочных полос.

Но украинское небо для гражданских полетов закрыто, и сейчас гражданская авиация Украины переживает, пожалуй, самые тяжелые времена в своей истории.

В авторской колонке для TRAVEL РБК-Украина специалист в области авиационного права Алексей Бурчевский анализирует, что произошло в украинской гражданской авиации за 11 месяцев войны и рассказывает о ключевых событиях в отрасли за это время.

У авиации были все шансы восстановиться после COVID

В этом году у украинской авиации были все шансы полноценно возродиться после почти двухлетнего ководного кризиса. Вместо этого 2022-й стал для нее годом самых тяжелых испытаний. Как, собственно, и для всей страны. И поставил отрасль на грань исчезновения. Поскольку этот черный для Украины год подходит к концу, самое время вспомнить, что происходило с отечественной гражданской авиацией за последние 11 месяцев, которые, несомненно, стали самыми сложными в ее истории.

В январе перспективы украинской авиации на этот год казались вполне радужными. Объем перевезенных пассажиров вырос почти на 80% по сравнению с январем 2021 года и составил 515,5 тысяч человек. Открытие многих границ и ослабление ограничений для путешественников существенно подогревало спрос на воздушные путешествия среди украинцев, которые почти два года откладывали свои путешествия, и смогли наконец насладиться полетами.

Продолжалась реконструкция и строительство аэропортов в Херсоне и Днепре. Возвращение транзитных маршрутов над Черным Морем оживило использование украинского авиапространства иностранными авиакомпаниями. Война, однако, была уже у ворот, и авиаторы почувствовали ее жуткое дыхание раньше других сограждан.

Дыхание войны. Авиакомпании отдавали самолеты лизингодателям

Где-то с начала февраля международные лизингодатели потребовали от украинских перевозчиков досрочного расторжения договоров лизинга и возвращения самолетов их владельцам. Для тех, кто не знает – большинство современных воздушных судов, которыми пользуются украинские перевозчики, принадлежат не им, а третьим лицам, которые передают их в долгосрочную аренду (лизинг) в Украине.

Фото: С начала февраля 2022 года, за границей оказалось 14 воздушных судов, а более 30 оставались в Украине до момента вторжения (РБК-Украина/Виталий Носач)

В свою очередь владельцы страхуют стоимость таких самолетов на международном страховом рынке. И, несмотря на успокаивающие мантры украинских властей, именно страховые компании одними из первых забили тревогу, когда российские войска начали недвусмысленно "учиться", а по факту проводить боевое слаживание, на украинских границах. Понятно, что возвращение таких самолетов в третьи страны было бы катастрофой для украинских операторов.

12 февраля SkyUp была вынуждена посадить самолет прямо во время рейса, потому что лизингодатель запретил его эксплуатацию на территории Украины. Проблема приобрела такие масштабы, что пришлось вмешиваться правительству. Создав совместные рабочие группы с лизингодателями и авиакомпаниями, чиновники из Мининфраструктуры договорились о компромиссном варианте, когда часть рисков взяло на себя украинское государство.

16 миллиардов гривен было зарезервировано под эти нужды. В результате части авиакомпаний удалось оставить отдельные самолеты в Украине, о чем очень скоро им придется пожалеть. Bees Airline вывезла все самолеты на территорию ЕС и продолжила выполнение рейсов на бортах МАУ. Сама МАУ вывезла пять самолетов.

Несколько самолетов были вынуждены вывезти SkyUp. Всего за границей оказалось 14 воздушных судов, а более 30 оставались в Украине до момента вторжения. Некоторое количество из них все же вылетит в ночь на 24 февраля, а часть так и встретит закрытие воздушного пространства в украинских аэропортах.

Фото: 12 февраля SkyUp была вынуждена посадить самолет прямо во время рейса (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ближе к дате вторжения иностранные авиакомпании тоже начали массово отменять рейсы в Украину. По состоянию на 22 февраля об отмене сообщили KLM, Norwegian, Lufthansa, Austrian Airline, Swiss, Air France, Vueling, SAS и AirBaltic. Wizz Air решил не возобновлять 16 рейсов в Украину, о которых сообщал ранее. Ryan Air исключила Херсон и Харьков из перечня аэропортов назначения. Таким образом, накануне вторжения аэропорты Украины остались полупустыми.

Десант в Гостомеле и гибель "Мрии". Что произошло с украинскими аэропортами

На этот раз украинские авиационные власти избежали досадных ошибок 2014 года, когда воздушное пространство над Донбассом закрывали постепенно, что в конце концов позволило россиянам уничтожить малайский рейс MH17. Воздушное пространство над Украиной было закрыто около трех ночи, по крайней мере, за час до того, как первые российские ракеты поразили украинскую землю.

Естественно, что гражданские аэропорты, наряду с военными аэропортами, стали приоритетными целями для врага. Уже в первые часы россияне били по позициям украинского ПВО почти во всех крупных аэропортах Украины. И, по крайней мере, четыре аэропорта оказались в полосе наступления наземных колонн противника.

Под Киевом оккупанты высадили воздушный десант в Гостомеле – грузовом аэродроме, где базировались Авиалинии Антонова. Украинские защитники аэропорт отбили, но через несколько дней он был окончательно уничтожен во время наземного наступления россиян от белорусской границы. Вместе с аэропортом погибла Ан-225 "Мрия", служившая символом украинской авиации со времен провозглашения Независимости.

Фото: Вместе с аэропортом "Антонов" в Гостомеле погибла Ан-225 "Мрия" - символ украинской авиации (РБК-Украина/Виталий Носач)

Главный аэропорт Украины Киев-Борисполь вполне могла постичь подобная судьба. Танковые колонны россиян пересекли границу в Сумской области и прорывались в Киев с Востока, но не смогли продвинуться дальше Броваров. Если бы они вернули южнее, бои могли бы развернуться и за Борисполь. Но этого не произошло, враги скрылись, и аэропорт отделался повреждениями аэронавигационного оборудования. В Жулянах тоже ожидали российских десантников. Взлетно-посадочную полосу залили смазкой и перегородили авиационной техникой, а сам аэропорт превращен в крепость.

Аэропорт Херсон на момент вторжения не работал из-за реконструкции. В 2022 году он должен был встретить пассажиров обновленной взлетно-посадочной полосой. К сожалению, воспользоваться ее преимуществами смогли россияне, занявшие Херсон в первые дни войны. На аэродроме разместили вертолеты, склады боеприпасов и военную технику, которые быстро стали лакомой целью для украинских артиллеристов. Старое название аэропорта Херсон – Чернобаевка теперь знают почти все.

Наступая от Херсона в Одессу в обход Николаева, рашисты должны были пройти мимо николаевского аэропорта. Взять его неожиданно не удалось, а потом наши защитники разбили врага и отбросили его от города. Аэропорт также был спасен.

В Харькове местный аэропорит тоже оказался в зоне досягаемости российской артиллерии. Был поврежден терминал, но на территорию аэропорта оккупанты не зашли. Другие аэропорты Украины в зону боевых действий не попали, но продолжают периодически подвергаться обстрелам.

Работа без работы. Как во время войны выживают авиакомпании

Понятно, что закрытие воздушного пространства и масштабные боевые действия приостановили развитие гражданской авиации в Украине. Каждый из участников рынка пробует выживать по-своему в этих сложных условиях.

Так, бывший флагман рынка МАУ фактически прекратила деятельность. На сложную конъюнктуру рынка наложился конфликт между основными акционерами авиакомпании Ароном Майбергом и Игорем Коломойским, в том числе по поводу отставки директора МАУ Евгения Дыхне. Конфликт периодически выливался в публичную плоскость и до войны, продолжается это и сейчас.

Фото: Компания SkyUp сохранила часть флота и команды и работает за границей (РБК-Украина/Виталий Носач)

Первый украинский лоукост-перевозчик SkyUp сохранил часть флота и команды и выполняет перевозку по договорам мокрого лизинга (когда украинская авиакомпания предоставляет свои самолеты и экипаж европейскому перевозчику для выполнения его рейсов). Есть информация, что авиакомпания работает над получением сертификата эксплуатанта в одной из европейских стран, после чего сможет выполнять рейсы между аэропортами ЕС уже под собственным именем. Подобным путем пытается действовать и самый молодой украинский перевозчик Bees Airline, созданный при участии бывшего директора SkyUp Евгения Хайнацкого.

Одной из самых больших проблем авиационной отрасли сейчас – сохранение кадров, поскольку авиационных специалистов нужно готовить годами, а работать они могут по всему миру.

Понятно, что многие из пилотов, бортпроводников, техников, работников наземных служб покинули свою профессию и сейчас защищают Украину с оружием в руках. Однако большинство авиакомпаний, организовавших работу за границей, смогли вывезти пилотов и ключевой персонал. Также многие пилоты, сертифицированные для полетов на иностранной технике, выехали теми или иными способами и устроились на работу в других странах.

Важно, что правительство внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которыми разрешило выезд за границу мужчинам из лиц авиационного персонала в командировку, для прохождения тренингов или для работы на иностранные авиакомпании.

Проблемным остается выезд авиационных техников. Работать в Украине им негде, а уехать за границу они тоже не могут, потому что не считаются авиационным персоналом в понимании нашего законодательства. Аэропорты, авиаремонтные предприятия отправили большую часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска и пытаются выживать за счет поддержки от государства или органов местного самоуправления.

То же делает и "Украэрорух", потерявший главную статью своего дохода – плату за аэронавигационное обслуживание на маршрутах, которую получал раньше от украинских и иностранных авиакомпаний за пролет над Украиной. Понятно, что в долгосрочной перспективе такая ситуация работать не будет, потому что работники будут постепенно терять квалификацию, выезжать за границу, менять профессии.

Фото: Большинство авиакомпаний, организовавших работу за границей, смогли вывезти пилотов и ключевой персонал (пресс-служба авиакомпании Bees Airline)

Остается сложной и ситуация с продажей авиабилетов на территории Украины. Иностранные авиакомпании в большинстве своем возместили стоимость авиабилетов на рейсы, отмененные из-за войны. Среди отечественных сделали это не все. Очевидно, что с началом боевых действий большинство людей отказалось от дорогих заграничных путешествий, однако до нуля пассажиропоток не упал. Многие украинские беженцы предпочли выкупить авиабилеты для путешествий по Европе, еще находясь в Украине. Некоторые все же уехали этим летом в отпуск на любимые зарубежные курорты, использовав европейские аэропорты вблизи украинской границы.

В результате европейские авиакомпании получили значительные суммы в гривне на банковские счета своих украинских представительств от украинских агентств, непосредственно продававших билеты.

Если до войны такие средства сразу конвертировались в иностранную валюту и выводились из Украины, то сейчас это запрещено Национальным Банком Украины. Соответственно, гривна на украинских счетах иностранных перевозчиков постепенно обесценивается, а перевозчики бомбят государственные органы Украины просьбами разрешить хотя бы приобрести валюту, даже если ее нельзя перечислить.

Подводя итог, сейчас достаточно трудно предсказать, какой выйдет украинская авиационная отрасль из этой войны. Пока кажется, что строить все придется фактически с нуля. Но у Украины и украинцев остается главное – желание делать большие проекты и умение это делать.

Потому уверен, что отстроим достаточно быстро. Надеемся, что 2023 год станет годом Победы, когда гражданские самолеты снова расчертят белыми полосами украинское небо, а украинские аэропорты с радостью откроют свои терминалы для пассажиров со всего мира.

Напомним, мы сообщали, почему санкции пока не уничтожили российскую авиацию.

Также Алексей Бурчевский писал для РБК-Украина, нужно ли Украине отстраивать еще один самый большой самолет в мире.