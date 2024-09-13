Какие штрафы предусмотрены за неявку по повестке: разъяснение юриста
Штраф за неявку в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки значительно вырос.
РБК-Украина узнало у управляющей АБ "Татьяны Даниленко" адвоката Татьяны Даниленко, ожидающей резервистов и военнообязанных в случае неявки в ТЦК и СП.
Что делать, если возникают разногласия в военном учете
В связи с введением Закона №10379 ответственность за нарушение военных обязанностей значительно усилена. В частности, в вопросах наказания за неявку по повестке.
Повестку в Украине могут вручить для того, чтобы военнообязанный или резервист явился в территориальный центр комплектации и социальной поддержки для уточнения данных. Такая необходимость может возникнуть, если между военно-учетным документом и данными Единого государственного реестра призывников возникают разногласия.
Старший группы оповещения обязан предложить гражданину (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов) явиться в ТЦК и СП. Там необходимо уточнить свои персональные данные, а также сверить информацию с реестром. Для этого гражданину оформляется и вручается повестка. Отказ от ее получения документируется актом и влечет юридическую ответственность.
Ответственность за нарушение военного учета
Согласно новому закону, введено несколько уровней нарушений: первое нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.
За нарушение военного учета:
- в мирное время – от 3400 до 5100 гривен
- в военное время или при повторном нарушении – от 17 000 до 25 500 гривен
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации:
- в мирное время для граждан – от 5100 до 8500 гривен
- для должностных лиц и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен
За уклонение от мобилизации в военное время:
- для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен
- для должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен
Военнообязанные, не появляющиеся в ТЦК по повестке, уклоняются от взятия на учет или не обновляют свои данные, теперь рискуют получить штраф в размере 17 000 гривен. Если предприятие не предоставляет информацию о сотрудниках, ответственность ложится на юридическое лицо, которому грозит штраф в размере 34 000 гривен.
Ранее РБК-Украина писало, что в условиях военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с паспортом, который могут потребовать предъявить представители ТЦК, полиции или Госпогранслужбы.
Военнообязанные женщины, при аналогичных условиях, должны предъявлять только паспорт (бумажный, ID-карту или электронный документ в "Дие"). Мужчины могут получить военно-учетный документ в территориальном центре комплектования или начиная с 18 мая 2024 года в ЦНАПах или через приложение "Резерв+".
Также мы рассказывали, в чем разница между терминами "призывник" и "военнообязанный", а также, какие обязанности имеют люди, принадлежащие к этим категориям.
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