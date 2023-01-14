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Заканчиваются ли ракеты в России: что говорят в Воздушных силах

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Украина, Суббота 14 января 2023 20:57
Заканчиваются ли ракеты в России: что говорят в Воздушных силах Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня враг использовал не все ракеты, напротив россияне даже могли применить их больше, однако не стали – на это есть определенные объективные причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Почему меньше, почему больше. Я думаю, что враг мог и больше ракет применить, но не применяет по определенным объективным причинам", - сказал Игнат.

По его словам, россияне могли просто приберечь ракеты для последующего удара или возможно у них действительно не хватает возможностей, о чем уже не раз говорили в Главном управлении разведки Украины.

"Ракеты у противника вроде бы заканчиваются. Это слово "заканчивается" постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что еще производится", - подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат объяснил, что "Калибры" и ракеты типа Х-101 россияне поставляют своим вооруженным силам прямо с конвейера.

"Поэтому, возможно, и нет таких больших применений как в октябре-ноябре, когда 96 ракет было запущено, но имеем то, что имеем", - сказал он.

Напомним, сегодня, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов работали системы ПВО.

В результате сегодняшнего российского обстрела Киевской области повреждены почти 30 домов и объект энергетической инфраструктуры. В ОВА показали последствия.

К тому же в результате российского удара в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

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