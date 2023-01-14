Утренний обстрел Киевской области: в ОВА показали последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram .

"28 жилых домов повреждены. К счастью, без пострадавших", - рассказал Кулеба.

Фото: последствия утреннего обстрела Киевской области (t.me/OleksiyKuleba)

Также в эфире телемарафона он детализировал, что первые взрывы в области прозвучали рано утром.

"Утро у нас началось в 6 часов от взрыва, прогремевшего в Бучанском районе... После этого у нас в результате обстрела был пожар на объекте критической инфраструктуры... Это было прямое попадание достаточно серьезной, судя по всему, баллистической ракеты", - рассказал Кулеба.