Утренний обстрел Киевской области: в ОВА показали последствия
В результате утреннего российского обстрела Киевской области повреждены почти 30 домов и объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.
"28 жилых домов повреждены. К счастью, без пострадавших", - рассказал Кулеба.
Фото: последствия утреннего обстрела Киевской области (t.me/OleksiyKuleba)
Также в эфире телемарафона он детализировал, что первые взрывы в области прозвучали рано утром.
"Утро у нас началось в 6 часов от взрыва, прогремевшего в Бучанском районе... После этого у нас в результате обстрела был пожар на объекте критической инфраструктуры... Это было прямое попадание достаточно серьезной, судя по всему, баллистической ракеты", - рассказал Кулеба.
Напомним, ранее стало известно, что жители Киевской области 14 января утром услышали взрывы.
Позже Кулеба рассказал, что после взрывов на объекте критической инфраструктуры начался пожар.
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